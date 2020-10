“Una classe per i ribelli”: il film di Michel Leclerc è al cinema (Di domenica 25 ottobre 2020) Edouard Baer, Tom Levy e Leïla Bekhti nella commedia di Michel Leclerc, “Una classe per ribelli” UNA classe PER RIBELLI Genere: Commedia ✦✦✦Regia di Michel Leclerc. Con Leïla Bekhti, Edouard Baer, Zineb Triki Ogni classe, ogni scuola in Francia è un presidio repubblicano: racchiude una società in miniatura con i suoi valori (laici) e i suoi principi (l’uguaglianza su tutti). Perciò la coppia di borghesi progressisti di Bagnolet trasecola quando il loro intero entourage sceglie di trasferire i figli in una scuola privata: troppi musulmani, bullismo, strutture fatiscenti, la giustificazione. Una commedia sul presente (il genere che in Italia non si sa fare), un regista che ama i suoi ... Leggi su iodonna (Di domenica 25 ottobre 2020) Edouard Baer, Tom Levy e Leïla Bekhti nella commedia di, “Unaper ribelli” UNAPER RIBELLI Genere: Commedia ✦✦✦Regia di. Con Leïla Bekhti, Edouard Baer, Zineb Triki Ogni, ogni scuola in Francia è un presidio repubblicano: racchiude una società in miniatura con i suoi valori (laici) e i suoi principi (l’uguaglianza su tutti). Perciò la coppia di borghesi progressisti di Bagnolet trasecola quando il loro intero entourage sceglie di trasferire i figli in una scuola privata: troppi musulmani, bullismo, strutture fatiscenti, la giustificazione. Una commedia sul presente (il genere che in Italia non si sa fare), un regista che ama i suoi ...

