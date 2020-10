Un gol di Giorno piega la Cavese: tre punti al Monopoli (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – La Cavese cade in casa contro il Monopoli. Decisiva la rete di Giorno al 32′ della prima frazione di gioco, quella che ha consegnato tre punti importanti alla formazione di Scienza, abile a capitalizzare al massimo l’occasione. Gara abbastanza divertente nel primo tempo con occasioni da una parte e dall’altra. Per la Cavese ci ha provato Pompetti mentre per gli ospiti i tentativi hanno portato la firma di Marilungo e Giosa ma nessuna di queste circostanze ha contribuito al cambio del punteggio. L’equilibrio è rimasto tale almeno fino al 32′, minuto nel quale Giorno ha trovato il modo di bucare D’Andrea. Ritmi elevati anche nella ripresa, la Cavese ha tentato di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Lacade in casa contro il. Decisiva la rete dial 32′ della prima frazione di gioco, quella che ha consegnato treimportanti alla formazione di Scienza, abile a capitalizzare al massimo l’occasione. Gara abbastanza divertente nel primo tempo con occasioni da una parte e dall’altra. Per laci ha provato Pompetti mentre per gli ospiti i tentativi hanno portato la firma di Marilungo e Giosa ma nessuna di queste circostanze ha contribuito al cambio del punteggio. L’equilibrio è rimasto tale almeno fino al 32′, minuto nel qualeha trovato il modo di bucare D’Andrea. Ritmi elevati anche nella ripresa, laha tentato di ...

pisto_gol : Giovanni Stroppa ha iniziato allenando i giovani del Milan, nel 2006, mentre Andrea Pirlo ha iniziato allenando la… - ZZiliani : #Paratici è il dirigente finito nel Guinness dei Primati per essere stato il primo e unico al mondo squalificato pe… - vice542 : @Giannino84 @pisto_gol un giorno molto ma molto lontano,speriamo lontanissimo anzi mai?? #BeneventoNapoli - TopMoviie : RT @zazoomblog: Serie C 2020-2021: il Monopoli piega 1-0 la Cavese decide un gol di Giorno - #Serie #2020-2021: #Monopoli #piega https://… - zazoomblog : Serie C 2020-2021: il Monopoli piega 1-0 la Cavese decide un gol di Giorno - #Serie #2020-2021: #Monopoli #piega -