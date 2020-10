Udinese | Gotti | «Il 3-1 ci ha tagliato le gambe»

(Di domenica 25 ottobre 2020) Lucaha parlato dopo Fiorentina-Luca, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-2 contro la Fiorentina. «A fine primo tempo ero convinto che potevamo riprenderla ampiamente, anche vincerla. Il 3-1 ci hale, ma in questo periodo quel che concediamo lo paghiamo a caro prezzo, quasi al 100%. Anche oggi abbiamo cercato di vincerla, sbagliamo troppo nelle due aree di rigore». Leggi su Calcionews24.com

Così Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-2 della squadra friulana in casa della Fiorentina: “C’è molto rammarico per questa sconfitta. Quando subisci ...Il tutto davanti al ct Roberto Mancini, seduto in tribuna al “Franchi”. Gotti sul 3-1 per i viola prova a cambiare l’Udinese: dentro Walace e Pussetto. Servono i guantoni di Dragowski al 60' per dire ...