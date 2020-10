Tu si que vales, l'artista sul dipinge nudo e imbarazza Belen - (Di domenica 25 ottobre 2020) Novella Toloni Insolita esibizione sul palco del talent di Canale 5. Un concorrente ha realizzato il ritratto di Rudy Zerbi utilizzando i genitali come pennello e lasciando di sasso giudici e presentatori "Ma è uno scherzo?", si è chiesto più volte Rudy Zerbi nel posare per un ritratto di fronte al concorrente nudo. E invece no, era tutto vero. Nell'ultima puntata di Tu si que vales giuria e telespettatori si sono trovati di fronte a un insolito talento, in grado di dipingere con il proprio pene. Un'esibizione surreale che ha creato non pochi momenti di imbarazzo e che ha sorpreso ancora di più per l'esito finale. nodo 1897245 Che qualcosa di "piccante" stesse per accadere se ne sono accorti un po' tutti. Il concorrente, proveniente dall'estero, si è presentato sul palco di Tu si que ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 ottobre 2020) Novella Toloni Insolita esibizione sul palco del talent di Canale 5. Un concorrente ha realizzato il ritratto di Rudy Zerbi utilizzando i genitali come pennello e lasciando di sasso giudici e presentatori "Ma è uno scherzo?", si è chiesto più volte Rudy Zerbi nel posare per un ritratto di fronte al concorrente. E invece no, era tutto vero. Nell'ultima puntata di Tu si quegiuria e telespettatori si sono trovati di fronte a un insolito talento, in grado dire con il proprio pene. Un'esibizione surreale che ha creato non pochi momenti di imbarazzo e che ha sorpreso ancora di più per l'esito finale. nodo 1897245 Che qualcosa di "piccante" stesse per accadere se ne sono accorti un po' tutti. Il concorrente, proveniente dall'estero, si è presentato sul palco di Tu si que ...

