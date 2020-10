Tu Si Que Vales 2020 settima puntata gli Atherton Twins conquistano tutti e volano in finale (video) (Di domenica 25 ottobre 2020) Tu si Que Vales settimana puntata Atherton Twins conquistano la finale (video) Tu Si Que Vales nella settima puntata di sabato 24 ottobre ha regalato un’esibizione che ha lasciato a bocca aperto i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi (che li ha definiti pazzeschi) oltre che Sabrina Ferilli e il pubblico. Una danza acrobatica aerea in perfetto sincronismo per questi gemelli che in alcuni momenti sembravano un solo corpo. Un’esibizione incredibile che ha spalancato agli Atherton Twins le porte della finale grazie ai 4 “vale” dei giudici e al 100% del pubblico presente in studio, a quel punto i 4 ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 25 ottobre 2020) Tu si Quenala) Tu Si Quenelladi sabato 24 ottobre ha regalato un’esibizione che ha lasciato a bocca aperto i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi (che li ha definiti pazzeschi) oltre che Sabrina Ferilli e il pubblico. Una danza acrobatica aerea in perfetto sincronismo per questi gemelli che in alcuni momenti sembravano un solo corpo. Un’esibizione incredibile che ha spalancato aglile porte dellagrazie ai 4 “vale” dei giudici e al 100% del pubblico presente in studio, a quel punto i 4 ...

