Trump o Biden, cosa cambia per l'Italia. Report Brookings (Di domenica 25 ottobre 2020) Dazi, cambiamenti climatici, rapporto con la Nato, impegno militare statunitense in Nord Africa e Medio Oriente, atteggiamento verso Cina e Russia. Le relazioni tra Stati Uniti e Italia non sembrano aver risentito del "generale declino delle relazioni transatlantiche": il volume degli scambi commerciali è in aumento negli ultimi dieci anni e i legami di sicurezza "sono rimasti intatti in diversi teatri". Ma Roma "sta seguendo da vicino l'andamento delle elezioni presidenziali statunitensi, poiché l'esito potrebbe avere implicazioni significative per la cooperazione in materia di sicurezza, commercio e sfide globali". Si apre così un rapporto firmato da Giovanna De Maio e Caroline Klaff per Brookings Institution, uno dei più importanti think tank statunitensi presieduto ...

