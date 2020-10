Trump | il virus e la rivincita della psicoanalisi Il commento di Buoncristiani

Leggi su formiche

(Di domenica 25 ottobre 2020) La campagna elettorale diva avanti spedita, in rimonta temono i democratici. Il presidente-che-ha-avuto-il-Covid mette in campo una sua revisione del negazionismo. Costretto ad ammettere che ilesiste, fa leva sul bisogno di sapere che è facile da gestire. Anzi meglio, sul bisogno degli americani di credere che gli Stati Uniti lo stanno gestendo “meglio di tutti”. Negando che gli Usa hanno una proporzione di contagi e morti più alta di altri paesi, minimizza il problema, anzi ne fa una bandiera: “I medici sono i migliori del mondo”. La forzanegazione psichica è quindi lo strumento elettorale più potente in questa corsa alla Casa Bianca. Ma i contagi dilagano. Non è un caso dunque che The Lancet chieda aiuto alla. La rivista ...