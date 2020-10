Trent’anni di storia per la Galleria Toledo con la nuova sofferta stagione (Di domenica 25 ottobre 2020) La direttrice artistica, Laura Angiulli, ha anticipato i temi e gli spettacoli del prossimo sofferto cartellone. Si partirà il 27 ottobre con il progetto “La Congiura” con due opere di William Shakespeare. Il mondo dello spettacolo, sia pure in subbuglio e gravemente minacciato dall’avanzata del famoso e temibile virus, non accetta la resa, tant’è che … Leggi su 2anews (Di domenica 25 ottobre 2020) La direttrice artistica, Laura Angiulli, ha anticipato i temi e gli spettacoli del prossimo sofferto cartellone. Si partirà il 27 ottobre con il progetto “La Congiura” con due opere di William Shakespeare. Il mondo dello spettacolo, sia pure in subbuglio e gravemente minacciato dall’avanzata del famoso e temibile virus, non accetta la resa, tant’è che …

