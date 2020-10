Thom Yorke | Il nuovo disco dei Radiohead si avvicina alle atmosfere di Taxi Driver e di Charles Mingus

Leggi su movieplayer

(Di domenica 25 ottobre 2020), il leader dei, è stato il protagonista dell'ultimo degli Incontri Rti alla Festa del Cinema di Roma: ha parlato del rapporto tra musica e film, di Kubrick, Scorsese, Lynch, Guadagnino; e delalbum dei... Che, leader e cantante dei, non fosse un semplice musicista rock lo avevamo capito da tempo. Già dai tempi di Romeo And Juliet di Baz Luhrmann è stato evidente il carattere fortemente cinematico della musica dei. Le loro Talk Show Host ed Exit Music (For a Flim), scritte appositamente per la colonna sonora del film con Leonardo Di Caprio e Claire Danes, erano intense, evocative, un paesaggio sonoro perfetto per un film che ...