The Town: Ben Affleck dirigeva il film mascherato da teschio (Di domenica 25 ottobre 2020) Ben Affleck era solito girare sul set, dirigere gli attori e parlare con la troupe mascherato da teschio durante le riprese della prima rapina di The Town. Durante le riprese della prima delle rapine presenti in The Town, Ben Affleck parlava con la troupe, con l'aiuto regista, con i produttori e, soprattutto, dirigeva gli attori indossando il suo costume da rapinatore, compresa la maschera da teschio. Rebecca Hall, che nel film interpreta Claire Keesey, la giovane direttrice della filiale rapinata, non era in grado di rimanere seria di fronte ad Affleck perché trovava molto difficile prendere indicazioni dall'attore e regista americano quando era mascherato da teschio. Fu ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 ottobre 2020) Benera solito girare sul set, dirigere gli attori e parlare con la troupedadurante le riprese della prima rapina di The. Durante le riprese della prima delle rapine presenti in The, Benparlava con la troupe, con l'aiuto regista, con i produttori e, soprattutto,gli attori indossando il suo costume da rapinatore, compresa la maschera da. Rebecca Hall, che nelinterpreta Claire Keesey, la giovane direttrice della filiale rapinata, non era in grado di rimanere seria di fronte adperché trovava molto difficile prendere indicazioni dall'attore e regista americano quando erada. Fu ...

