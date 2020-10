Terremoto Italia, forte scossa di magnitudo 4.2: gente in strada (Di domenica 25 ottobre 2020) Una scossa di Terremoto è stata registrata alle 20,35 di oggi, domenica 25 ottobre, in Svizzera nel canton Glarona, vicino al confine con il cantone dei Grigioni. La prima scossa sarebbe stata, secondo le stime dell'Ingv, di magnitudo 4.2 della scala Richter. Una seconda scossa sarebbe avvenuta alle 20,43. L'ipocentro è stato localizzato a 2 chilometri di profondità. Sul sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'epicentro è stato localizzato in Svizzera, ma inizialmente era stato localizzato in provincia di Sondrio. Ad ogni modo il Terremoto è stato sentito distintamente in alcune zone del nostro Paese, tra la provincia di Recco e la provincia di Sondrio. Lo ha riferito il Servizio sismico svizzero ... Leggi su howtodofor (Di domenica 25 ottobre 2020) Unadiè stata registrata alle 20,35 di oggi, domenica 25 ottobre, in Svizzera nel canton Glarona, vicino al confine con il cantone dei Grigioni. La primasarebbe stata, secondo le stime dell'Ingv, di4.2 della scala Richter. Una secondasarebbe avvenuta alle 20,43. L'ipocentro è stato localizzato a 2 chilometri di profondità. Sul sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'epicentro è stato localizzato in Svizzera, ma inizialmente era stato localizzato in provincia di Sondrio. Ad ogni modo ilè stato sentito distintamente in alcune zone del nostro Paese, tra la provincia di Recco e la provincia di Sondrio. Lo ha riferito il Servizio sismico svizzero ...

