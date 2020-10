Tennis, Sinner riparte da Vienna contro Ruud. C'è anche Djokovic (Di domenica 25 ottobre 2020) Dalla semifinale di Colonia, persa sabato contro Alexander Zverev, all'Erste Bank Open di Vienna, torneo Atp 500 sul cemento, l'ultimo di questo anno, dotato di un montepremi pari a 1.409.510 euro, in ... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 ottobre 2020) Dalla semifinale di Colonia, persa sabatoAlexander Zverev, all'Erste Bank Open di, torneo Atp 500 sul cemento, l'ultimo di questo anno, dotato di un montepremi pari a 1.409.510 euro, in ...

Gazzetta_it : #Tennis, #Sinner riparte da #Vienna contro #Ruud. C’è anche #Djokovic - tenniscup_it : RT @TennisWorldit: Zverev: 'Dopo Parigi non avrei mai perso contro Sinner. Lui sarà a breve un Top 10' - TennisWorldit : Zverev: 'Dopo Parigi non avrei mai perso contro Sinner. Lui sarà a breve un Top 10' - zazoomblog : Tennis Alexander Zverev: “Contro Sinner non ero al 100% ma sono riuscito scendere in campo” - #Tennis #Alexander… - sportface2016 : #ATPNurSultan 2020: il programma e la copertura tv. Presenti #Travaglia e #Sinner -