Tennis | Iga Swiatek | “La mia psicologa mi ha aiutato moltissimo Se non vinco uno Slam l’anno prossimo mi dedicherò allo studio”

Leggi su oasport

(Di domenica 25 ottobre 2020) Igaè senza ombra di dubbio una dellete più promettenti del circuito. In questo anomalo 2020 ha messo in mostra tutte le sue qualità fisiche e tecniche dominando letteralmente il Roland Garros. La polacca nonostante la giovane età, ha solo 19 anni, dimostra grande maturità e consapevolezza dei propri mezzi e soprattutto chiarezza di idee sul suo futuro. Nel suo racconto a cuore aperto a “Behind the racquet”ha raccontato: “Ho solo 19 anni quindi non è successo niente di speciale nella mia vita. Crescendo ho giocato aperché da bambino avevo molte energie. Ilè stata un’opportunità per me di stare da sola in campo e prendere le mie decisioni. Mi piaceva vincere ed ero ...