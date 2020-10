Tennis, ATP Nur-Sultan: Benoit Paire prima testa di serie, presenti Travaglia e Seppi (Di domenica 25 ottobre 2020) Il circuito ATP fa tappa a Nur-Sultan in Kazakhstan per un torneo che si presenta senza un vero e proprio favorito e con un parterre molto interessate e che rende il pronostico finale molto incerto. La testa di serie numero uno è il francese Benoit Paire, che usufruirà di un bye al primo turno come il serbo Miomir Kecmanovic, l’altro francese Adrian Mannarino e l’australiano John Millman. Molto folta ovviamente la delegazione di casa. Sono già presenti in tabellone Mikhail Kukushkin, Dmitry Popko ed Alexander Bublik, che vorranno sicuramente ottenere un risultato di prestigio sul cemento kazako. Tanti gli outsider che possono fare molta strada in tabellone, come l’americano Tenny Sandgren, lo spagnolo Fernando Verdasco. In tabellone ci sono anche ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Il circuito ATP fa tappa a Nur-in Kazakhstan per un torneo che si presenta senza un vero e proprio favorito e con un parterre molto interessate e che rende il pronostico finale molto incerto. Ladinumero uno è il francese, che usufruirà di un bye al primo turno come il serbo Miomir Kecmanovic, l’altro francese Adrian Mannarino e l’australiano John Millman. Molto folta ovviamente la delegazione di casa. Sono giàin tabellone Mikhail Kukushkin, Dmitry Popko ed Alexander Bublik, che vorranno sicuramente ottenere un risultato di prestigio sul cemento kazako. Tanti gli outsider che possono fare molta strada in tabellone, come l’americano Tenny Sandgren, lo spagnolo Fernando Verdasco. In tabellone ci sono anche ...

