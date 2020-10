Telemaco lascia Guenda Goria? “Infastidito da Maria Teresa Ruta e Morra” (Di domenica 25 ottobre 2020) Secondo gli ultimi pettegolezzi l'uomo non avrebbe gradito quanto accaduto nell'ultimo periodo nella Casa del Grande Fratello Vip. L'articolo Telemaco lascia Guenda Goria? “Infastidito da Maria Teresa Ruta e Morra” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 25 ottobre 2020) Secondo gli ultimi pettegolezzi l'uomo non avrebbe gradito quanto accaduto nell'ultimo periodo nella Casa del Grande Fratello Vip. L'articolo? “Infastidito dae Morra” proviene da Gossip e Tv.

Pannaacida_ : Guenda lascia Telemaco e fai la tronista insieme a Tommaso #gfvip - SulSerio2 : Ruta senti Telemaco lascia la moglie per inseguire il suo amore, come hai fatto tu. #GFVIP - hepburn_sara : #gfvip #Guenda io sono d'accordo con tua mamma!Devi viverti la gioventù che non ti sei giduta stando con uomini di… - otakuclub4 : Guenda torna dal tuo Telemaco e lascia stare Massimiliano va ?? #gfvip - MelaniaBen2211 : RT @FrancescaLV88: Guenda pessima....veramente pessima Lascia stare Massimiliano e pensa a Telemaco va #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Telemaco lascia Guenda Goria lasciata dal suo fidanzato Telemaco? Giornalettismo Grande Fratello: Telemaco lascia la figlia di Maria Teresa Ruta?

Telemaco Dell'Aquila ha lasciato Guenda Goria? Pare che l'imprenditore abbia scelto di mollarla mentre è al GF Vip.

Telemaco lascia Guenda Goria? “Infastidito da Maria Teresa Ruta e Morra”

Da giorni si parla della relazione tra l’attrice e Telemaco, un uomo più grande conosciuto tramite amici in comune. Stando a quanto riporta Giornalettismo, l’imprenditore non avrebbe gradito le ultime ...

Telemaco Dell'Aquila ha lasciato Guenda Goria? Pare che l'imprenditore abbia scelto di mollarla mentre è al GF Vip.Da giorni si parla della relazione tra l’attrice e Telemaco, un uomo più grande conosciuto tramite amici in comune. Stando a quanto riporta Giornalettismo, l’imprenditore non avrebbe gradito le ultime ...