Svizzera, covid-19: fuori gli anziani dalle terapie intensive se mancano i posti (Di domenica 25 ottobre 2020) Le norme prevedono che in caso di scarsità di posti il medico può decidere di non accogliere «persone che hanno un'età superiori agli 85 anni» e persone con un'età superiore ai 75 anni che presentino alcune patologie gravi

