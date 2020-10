“Stiamo crescendo”. Dopo le voci ecco la conferma: la cantante è incinta del terzo figlio (Di domenica 25 ottobre 2020) La cicogna si prepara a far visita ancora una volta a casa di Hilary Duff. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata, che ha sorpreso i fan rivelando di essere in dolce attesa per la terza volta. L’attrice, cantante, scrittrice, produttrice cinematografica e stilista statunitense ha scelto di dare la lieta notizia ai tanti follower che la seguono ogni giorno attraverso il proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato un video in compagnia di Matthew Koma. Sul popolare social network, i due hanno così annunciato a tutti che saranno la notizia che presto diventeranno ancora una volta genitori. Si tratta del secondo figlio per la coppia, Dopo la nascita della primogenita Banks Violet Bair. Per Hilary Duff, invece, si tratta del terzo bambino, visto che ha già avuto il piccolo Luca, che oggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) La cicogna si prepara a far visita ancora una volta a casa di Hilary Duff. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata, che ha sorpreso i fan rivelando di essere in dolce attesa per la terza volta. L’attrice,, scrittrice, produttrice cinematografica e stilista statunitense ha scelto di dare la lieta notizia ai tanti follower che la seguono ogni giorno attraverso il proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato un video in compagnia di Matthew Koma. Sul popolare social network, i due hanno così annunciato a tutti che saranno la notizia che presto diventeranno ancora una volta genitori. Si tratta del secondoper la coppia,la nascita della primogenita Banks Violet Bair. Per Hilary Duff, invece, si tratta delbambino, visto che ha già avuto il piccolo Luca, che oggi ...

