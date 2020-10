Stanziati 600 milioni di euro per le terapie intensive: realizzate meno della metà (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Decreto Rilancio prevedeva un massiccio aumento dei posti in terapia intensiva proprio in vista di una seconda ondata di Covid. Eppure, poche regioni hanno raggiunto l’obiettivo. Una situazione anomala quella dei posti in terapia intensiva negli ospedali italiani che rimangono insufficienti in alcune regioni mentre altre si sono avvicinate di più all’obiettivo, preposto prima … L'articolo Stanziati 600 milioni di euro per le terapie intensive: realizzate meno della metà proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Decreto Rilancio prevedeva un massiccio aumento dei posti in terapia intensiva proprio in vista di una seconda ondata di Covid. Eppure, poche regioni hanno raggiunto l’obiettivo. Una situazione anomala quella dei posti in terapia intensiva negli ospedali italiani che rimangono insufficienti in alcune regioni mentre altre si sono avvicinate di più all’obiettivo, preposto prima … L'articolo600diper lemetà proviene da leggilo.org.

È di 450 mila euro la cifra destinata alla manutenzione dei 600 chilometri di strade provinciali – pulizia cunette, sfalcio vegetazione infestante – nella variazione di bilancio di 1 milione e 200 mil ...

"Ma i soldi stanziati per il Piemonte sono un vergogna". La parlamentare biellese aveva puntato il dito in Parlamento per ottenere l'impegno del Governo a favore dei territori colpiti duramente dall'a ...

