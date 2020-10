Sport, i paletti del dpcm: stop agli impianti sciistici, ok il tennis (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo lo stop di marzo, il nuovo dpcm segna una nuova battuta di arresto per lo Sport . La normativa prevede infatti la chiusura di palestre e piscine , ma vieta anche a livello amatoriale qualsiasi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo lodi marzo, il nuovosegna una nuova battuta di arresto per lo. La normativa prevede infatti la chiusura di palestre e piscine , ma vieta anche a livello amatoriale qualsiasi ...

MediasetTgcom24 : Sport, i paletti del dpcm: stop agli impianti sciistici, ok il tennis #dpcm - Alpj90 : RT @MediasetTgcom24: Sport, i paletti del dpcm: stop agli impianti sciistici, ok il tennis #dpcm - MassimoSantoma2 : RT @MediasetTgcom24: Sport, i paletti del dpcm: stop agli impianti sciistici, ok il tennis #dpcm - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Sport, i paletti del dpcm: stop agli impianti sciistici, ok il tennis #dpcm - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Sport, i paletti del dpcm: stop agli impianti sciistici, ok il tennis #dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Sport paletti Sport, i paletti del dpcm: stop agli impianti sciistici, ok il tennis TGCOM Super Castrovilli rilancia Fiorentina, Udinese ko 3-2

Firenze, 25 ott. - (Adnkronos) - La Fiorentina riassapora il gusto della vittoria che mancava da oltre un mese, dal successo con il Torino alla ...

Il Napoli batte in rimonta il Benevento, a segno i fratelli Insigne

Il Napoli cala il poker, vince la quarta partita su quattro in campionato e si porta a quota 11 in classifica. Vittoria sofferta, giunta in rimonta nel derby di Benevento, che proietta la squadra di..

Firenze, 25 ott. - (Adnkronos) - La Fiorentina riassapora il gusto della vittoria che mancava da oltre un mese, dal successo con il Torino alla ...Il Napoli cala il poker, vince la quarta partita su quattro in campionato e si porta a quota 11 in classifica. Vittoria sofferta, giunta in rimonta nel derby di Benevento, che proietta la squadra di..