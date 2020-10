Spadafora: “CR7 ha violato il protocollo. In Serie A ha funzionato poco, metodi discutibili dei club” (Di domenica 25 ottobre 2020) Duro intervento del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, riguardo al campionato di calcio italiano e sul relativo protocollo sanitario che ha guidato i club. Queste le sue dichiarazioni nell’intervento nel corso della trasmissione Che tempo che fa: “Ci sarebbe da dire molto sul protocollo che si è data la Serie A, dire che in gran parte non ha funzionato. Principalmente per la responsabilità delle squadre che non lo hanno rispettato fino in fondo. Le bolle che abbiamo proprosto sono state applicate con metodi discutibili. Al momento la sospensione non è all’ordine del giorno. CR7? Non l’ho sentito, ma è chiaro che abbia violato il protocollo. La sentenza di Juve-Napoli non voglio ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Duro intervento del Ministro dello Sport, Vincenzo, riguardo al campionato di calcio italiano e sul relativosanitario che ha guidato i club. Queste le sue dichiarazioni nell’intervento nel corso della trasmissione Che tempo che fa: “Ci sarebbe da dire molto sulche si è data laA, dire che in gran parte non ha. Principalmente per la responsabilità delle squadre che non lo hanno rispettato fino in fondo. Le bolle che abbiamo proprosto sono state applicate con. Al momento la sospensione non è all’ordine del giorno. CR7? Non l’ho sentito, ma è chiaro che abbiail. La sentenza di Juve-Napoli non voglio ...

