Sostenibilità: come fare bene la spesa e salvare il mare (Di domenica 25 ottobre 2020) Ci sono dati allarmanti che circolano sulla salute del mare, e altrettanti che dimostrano quanto questo organismo sia fondamentale per l’equilibrio e perfino la sopravvivenza del pianeta. Dalla previsione che nel 2050 gli oceani conterranno più plastica che pesci, al fatto che il 50% dell’ossigeno che respiriamo arriva proprio da lì, i numeri ci dicono che l’urgenza di rimediare ai danni dell’uomo è impellente. A promuovere il cambiamento arriva il Decennio delle Scienze del mare per lo Sviluppo Sostenibile indetto dalle Nazioni Unite, che si ripropone di spingere la sostenibilità marina attraverso una serie di azioni capillari che nel corso degli anni interesseranno tutti settori. Cosa fare per supportare concretamente questo processo nella vita di tutti i giorni? ... Leggi su iodonna (Di domenica 25 ottobre 2020) Ci sono dati allarmanti che circolano sulla salute del, e altrettanti che dimostrano quanto questo organismo sia fondamentale per l’equilibrio e perfino la sopravvivenza del pianeta. Dalla previsione che nel 2050 gli oceani conterranno più plastica che pesci, al fatto che il 50% dell’ossigeno che respiriamo arriva proprio da lì, i numeri ci dicono che l’urgenza di rimediare ai danni dell’uomo è impellente. A promuovere il cambiamento arriva il Decennio delle Scienze delper lo Sviluppo Sostenibile indetto dalle Nazioni Unite, che si ripropone di spingere la sostenibilità marina attraverso una serie di azioni capillari che nel corso degli anni interesseranno tutti settori. Cosaper supportare concretamente questo processo nella vita di tutti i giorni? ...

