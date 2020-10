Serie D, Mestre-Este: sfida interessante nel girone C (Di domenica 25 ottobre 2020) Mestre-Este è partita che oggi alle 14:30 metterà difronte gli uomini di Mister Giampietro Zecchin, primi in classifica, e i giallorossi di Massimiliano De Mozzi, attualmente settimi in graduatoria. Sebbene vi siano sei posizioni di differenza tra arancioneri ed Estensi, la classifica, nel terzo raggruppamento di questa Serie D 2020-2021, è molto corta. Infatti, i punti che separano le due formazioni sono appena 3. Questo significa che in caso di vittoria l’Este raggiungerebbe al comando, o comunque a quota 11 punti, proprio i padroni di casa. La squadra di Zecchin, come detto, comanda la classifica del girone C con 11 punti, frutto dei due pareggi ottenuti nelle prime due giornate contro Campodarsego (0-0) e Cartigliano (1-1) e delle tre vittorie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 ottobre 2020)è partita che oggi alle 14:30 metterà difronte gli uomini di Mister Giampietro Zecchin, primi in classifica, e i giallorossi di Massimiliano De Mozzi, attualmente settimi in graduatoria. Sebbene vi siano sei posizioni di differenza tra arancioneri ednsi, la classifica, nel terzo raggruppamento di questaD 2020-2021, è molto corta. Infatti, i punti che separano le due formazioni sono appena 3. Questo significa che in caso di vittoria l’raggiungerebbe al comando, o comunque a quota 11 punti, proprio i padroni di casa. La squadra di Zecchin, come detto, comanda la classifica delC con 11 punti, frutto dei due pareggi ottenuti nelle prime due giornate contro Campodarsego (0-0) e Cartigliano (1-1) e delle tre vittorie ...

