Serie B, tris dell’Empoli al Pisa. Monza k.o. in casa. Vince il Frosinone. Il Lecce pareggia a Cosenza (Di lunedì 26 ottobre 2020) Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. Serie B, i risultati della quinta giornata La quinta giornata di Serie B si apre con la netta vittoria dell’Empoli contro il Pisa. Un successo che consente ai toscani di rimanere in vetta alla classifica. E’ stato un sabato di Serie B caratterizzato dai rinvii di Reggiana-Cittadella e Entella-Venezia per coronavirus. Nelle sfide giocate colpi esterni di Chievo (a Monza) e Frosinone (a Pescara). Vincono Salernitana (contro ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 ottobre 2020)B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione.favorito, Spal,a caccia di un posto nel massimo campionato.B, i risultati della quinta giornata La quinta giornata diB si apre con la netta vittoria dell’Empoli contro il. Un successo che consente ai toscani di rimanere in vetta alla classifica. E’ stato un sabato diB caratterizzato dai rinvii di Reggiana-Cittadella e Entella-Venezia per coronavirus. Nelle sfide giocate colpi esterni di Chievo (a) e(a Pescara). Vincono Salernitana (contro ...

Fiorentina-Udinese 3-2, Castrovilli trascina i viola al successo

Il numero 10 gigliato si rende protagonista del ritorno alla vittoria della squadra di Iachini con una doppietta e l'assist per il momentaneo 2-o di ...

