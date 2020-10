Serie B | rinviata la gara tra Cremonese e Brescia

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 25 ottobre 2020) E’ arrivata l’ufficialità della Lega B, lain programma questa sera traè stataa data da destinarsi. Questa la nota: “a data da destinarsi la partita traprogrammata inizialmente per questa sera alle 21:00.”a data da destinarsi la partita tra @USe @Official programmata inizialmente per questa sera alle 21:00 — Lega B (@Lega B) October 25, 2020 Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.