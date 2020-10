Serie B | Reggiana | focolaio senza fine | altri undici positivi al Coronavirus I dettagli

Mediagol : #SerieB, Reggiana: focolaio senza fine, altri undici positivi al #Coronavirus. I dettagli - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Reggiana, i casi di #coronavirus aumentano ancora - sportli26181512 : Serie B: focolaio Reggiana, UFFICIALI 11 nuovi casi di Covid. I contagiati sono 27: Nuovi contagi in casa Reggiana,… - DiMarzio : #Reggiana, i casi di #coronavirus aumentano ancora - basketissimo : Doppio scontro Emiliano-Lombardo: a prevalere sono le prime, con Bologna che vince in trasferta e Reggio Emilia che… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Reggiana

«AC Reggiana comunica che in seguito agli esiti dell’ultima serie di controlli – giunti nella tarda serata di ieri – sono stati riscontrati nel gruppo squadra ulteriori 11 casi di positività al ...Reggio Emilia. Un'altra mazzata per la Reggiana. La società in una nota ha comunicato che ci sono altri 11 contagiati. "AC Reggiana - si legge in una nota - comunica che in seguito agli esiti dell’ult ...