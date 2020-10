Serie B, posticipata alle ore 16 la gara tra Cosenza e Lecce (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo la nota del Lecce di qualche minuto fa, è arrivato il comunicato ufficiale anche da parte del Cosenza. Questo il comunicato del club calabrese: “In seguito ai casi di positività comunicati ieri dalla Società Unione Sportiva Lecce, così come previsto dal comunicato n. 29 della Lega B che regola i casi di positività e rinvio gare, l’orario d’inizio di Cosenza-Lecce viene posticipato su richiesta del club ospite per permettere di conoscere l’esito del nuovo ciclo di test/accertamenti a cui si è sottoposta la squadra. La partita si disputerà alle ore 16:00 di oggi, domenica 25 ottobre, e non più alle ore 15:00.” Foto: sito ufficiale ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo la nota deldi qualche minuto fa, è arrivato il comunicato ufficiale anche da parte del. Questo il comunicato del club calabrese: “In seguito ai casi di positività comunicati ieri dalla Società Unione Sportiva, così come previsto dal comunicato n. 29 della Lega B che regola i casi di positività e rinvio gare, l’orario d’inizio diviene posticipato su richiesta del club ospite per permettere di conoscere l’esito del nuovo ciclo di test/accertamenti a cui si è sottoposta la squadra. La partita si disputeràore 16:00 di oggi, domenica 25 ottobre, e non piùore 15:00.” Foto: sito ufficiale ...

Marylena_88 : RT @sportface2016: #SerieC 2020/2021: due positività nel #Teramo, posticipata alle 18:30 la sfida con la #JuveStabia - sportface2016 : #SerieC 2020/2021: due positività nel #Teramo, posticipata alle 18:30 la sfida con la #JuveStabia - nuova_venezia : Trovato un positivo nel Venezia dopo i tamponi di giovedì. Situazione in evoluzione. La gara con i liguri, che era… - SanMarino_RTV : #SerieC la 7° condizionata dal #COVID19 #CarpiCesena posticipata. Match clou #PadovaSudTirol - GrossetoSport : New post (Posticipata la partenza dei campionati nazionali di serie B di volley) has been published on GrossetoSpor… -