Serie B, emergenza Coronavirus: cambia l’orario di Cosenza-Lecce, si gioca alle ore 16:00 (Di domenica 25 ottobre 2020) Cosenza-Lecce posticipata alle ore 16.00.Nella giornata di ieri, a seguito dell’ultimo ciclo di test molecolari, il club pugliese che aveva comunicato la positività al Covid-19 di un calciatore e di un componente dello staff, ha chiesto e ottenuto lo slittamento del fischio di inizio del match inizialmente previsto alle 15.00. Tuttavia, in mattinata il Lecce ha comunicato tramite il proprio sito di riferimento di aver già sottoposto a sottoporre l’intero gruppo ad un ulteriore ciclo di tampone, le cui risultanze hanno dato esito negativo.Di seguito, la nota in questione."In nottata, nel ritiro di Rende, il gruppo squadra si è sottoposto a test molecolare. Vista la difficoltà a reperire tamponi in Calabria, lo staff sanitario dell’U.S. ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 ottobre 2020)posticipataore 16.00.Nella giornata di ieri, a seguito dell’ultimo ciclo di test molecolari, il club pugliese che aveva comunicato la positività al Covid-19 di un calciatore e di un componente dello staff, ha chiesto e ottenuto lo slittamento del fischio di inizio del match inizialmente previsto15.00. Tuttavia, in mattinata ilha comunicato tramite il proprio sito di riferimento di aver già sottoposto a sottoporre l’intero gruppo ad un ulteriore ciclo di tampone, le cui risultanze hanno dato esito negativo.Di seguito, la nota in questione."In nottata, nel ritiro di Rende, il gruppo squadra si è sottoposto a test molecolare. Vista la difficoltà a reperire tamponi in Calabria, lo staff sanitario dell’U.S. ...

