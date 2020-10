Serie A, poker del Cagliari al Crotone (Di domenica 25 ottobre 2020) Serie A, il programma e i risultati di domenica 25 ottobre 2020. La Juventus ospita il Verona. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 25 ottobre 2020. In attesa del Monday Night, si completa la quinta giornata di campionato. Serie A, i risultati di domenica 25 ottobre 2020 Di seguito i risultati di Serie A di domenica 25 ottobre 2020, sfide valide per la quinta giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Cagliari-Crotone 4-2Benevento-Napoli (ore 15)Parma-Spezia (ore 15)Fiorentina-Udinese (ore 18)Juventus-Hellas Verona (ore 20.45) Cagliari-Crotone 4-2: seconda vittoria consecutiva dei sardi Cagliari-Crotone 4-2 Marcatori: 21′ Messias (Cr), ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 ottobre 2020)A, il programma e i risultati di domenica 25 ottobre 2020. La Juventus ospita il Verona. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 25 ottobre 2020. In attesa del Monday Night, si completa la quinta giornata di campionato.A, i risultati di domenica 25 ottobre 2020 Di seguito i risultati diA di domenica 25 ottobre 2020, sfide valide per la quinta giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)4-2Benevento-Napoli (ore 15)Parma-Spezia (ore 15)Fiorentina-Udinese (ore 18)Juventus-Hellas Verona (ore 20.45)4-2: seconda vittoria consecutiva dei sardi4-2 Marcatori: 21′ Messias (Cr), ...

Fiorentinanews : Segna #Simeone, #Sottil realizza il suo primo gol in #SerieA e il Cagliari cala il poker contro il #Crotone Guarda… - jimmy_peck1 : Questo quadro si chiama A Bold Bluff, uno della serie di 18 quadri, nove raffiguranti cani che giocano a poker, dip… - TuttoMercatoWeb : Le pagelle dell'Atalanta - Zapata boa. Una pennellata di Miranchuk per il poker - monicascapin77 : RT @TgrVeneto: Cittadella sempre in testa alla classifica. Poker di gol del Venezia al Pescara. #IoSeguoTgr #Veneto #calcio #SerieB https… - TgrVeneto : Cittadella sempre in testa alla classifica. Poker di gol del Venezia al Pescara. #IoSeguoTgr #Veneto #calcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie poker Serie A, poker del Cagliari al Crotone News Mondo Segna Simeone, Sottil realizza il suo primo gol in Serie A e il Cagliari cala il poker contro il Crotone Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

A fine primo tempo sigla il 3-2 Sottil di testa: l’esterno di proprietà in viola in prestito al club sardo mette a così a segno il suo primo gol in Serie A. Nella ripresa l’espulsione di Cigarini per ...

SERIE A - Cagliari-Crotone 4-2: secondo vittoria di fila per i sardi

Nella ripresa rosso a Cigarini e poker di Joao Pedro nel finale ... anche contro Cragno si divora due gol davanti al portiere Messias 6,5 - Trova il primo in Serie A dopo esserne divorato uno a inizio ...

A fine primo tempo sigla il 3-2 Sottil di testa: l’esterno di proprietà in viola in prestito al club sardo mette a così a segno il suo primo gol in Serie A. Nella ripresa l’espulsione di Cigarini per ...Nella ripresa rosso a Cigarini e poker di Joao Pedro nel finale ... anche contro Cragno si divora due gol davanti al portiere Messias 6,5 - Trova il primo in Serie A dopo esserne divorato uno a inizio ...