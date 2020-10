Serie A, Juventus-Verona: Pirlo si affida al tandem Dybala-Morata, tridente per Juric. Le formazioni ufficiali (Di domenica 25 ottobre 2020) E' tutto pronto per Juventus-Verona.Questa sera la Juventus ospiterà l’Hellas Verona nella sfida valida la 5ª giornata di Serie A. Assente Ronaldo, ancora positivo al Covid-19 e Chiesa squalificato, Pirlo si affida al tandem d'attacco Morata-Dybala. Juric lancia il tridente con Kalinic appoggiato da Colley e ZaccagniDi seguito, le formazioni ufficiali della sfida:Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Dybala, Morata. All. PirloVerona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 ottobre 2020) E' tutto pronto per.Questa sera laospiterà l’Hellasnella sfida valida la 5ª giornata diA. Assente Ronaldo, ancora positivo al Covid-19 e Chiesa squalificato,siald'attaccolancia ilcon Kalinic appoggiato da Colley e ZaccagniDi seguito, ledella sfida:(3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey;. All.(3-4-2-1): Silvestri; Lovato, ...

