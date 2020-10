Serie A, Fiorentina-Udinese: le formazioni ufficiali. Iachini sceglie la coppia Vlahovic-Callejon (Di domenica 25 ottobre 2020) Tutto pronto per l'incontro delle 18.00 di Serie A.In vista della quinta giornata del campionato di massima Serie, si affronteranno tra meno di un'ora Fiorentina e Udinese allo stadio "Franchi" di Firenze. Il tecnico dei viola Beppe Iachini dovrà fare a meno della sua stella Ribery e in attacco sceglie la coppia Vlahovic-Callejon. L'allenatore degli ospiti Luca Gotti, nel suo 3-5-2 speculare a quello dei padroni di casa, risponde con il duo offensivo Okaka-Lasagna. Di seguito, dunque, le formazioni ufficiali delle due compagini.Serie A, 5a giornata: Benevento-Napoli nel nome dei fratelli Insigne, il Parma pareggia allo scadere. I risultati finaliFiorentina ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 ottobre 2020) Tutto pronto per l'incontro delle 18.00 diA.In vista della quinta giornata del campionato di massima, si affronteranno tra meno di un'oraallo stadio "Franchi" di Firenze. Il tecnico dei viola Beppedovrà fare a meno della sua stella Ribery e in attaccola. L'allenatore degli ospiti Luca Gotti, nel suo 3-5-2 speculare a quello dei padroni di casa, risponde con il duo offensivo Okaka-Lasagna. Di seguito, dunque, ledelle due compagini.A, 5a giornata: Benevento-Napoli nel nome dei fratelli Insigne, il Parma pareggia allo scadere. I risultati finali...

