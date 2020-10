Serie A: al Napoli il derby contro il Benevento, decide Petagna | Juventus-Verona 1-1 (Di lunedì 26 ottobre 2020) In questa quinta giornata di Serie A, il Napoli in rimonta batte il Benevento per 2 reti a 1 e si aggiudica il derby campano, facendosi perdonare la sconfitta in Europa League al San Paolo contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Dopo il gol annullato a Osimhen al 17′ per fuorigioco, i padroni di casa passano in vantaggio al 24’ con un sinistro di Roberto Insigne sul primo palo, dove Meret non può arrivare. Il Benevento galvanizzato dal gol continua ad amministrare il gioco e solo nella parte finale del primo tempo la squadra di Gattuso accenna a reagire: al 43’ corner di Mario Rui per lo stacco di testa di Manolas che però prende la traversa. Nella ripresa scende in campo un altro Napoli. Al 4’ viene annullato un gol a Lorenzo ... Leggi su calcioblog (Di lunedì 26 ottobre 2020) In questa quinta giornata diA, ilin rimonta batte ilper 2 reti a 1 e si aggiudica ilcampano, facendosi perdonare la sconfitta in Europa League al San Paologli olandesi dell’AZ Alkmaar. Dopo il gol annullato a Osimhen al 17′ per fuorigioco, i padroni di casa passano in vantaggio al 24’ con un sinistro di Roberto Insigne sul primo palo, dove Meret non può arrivare. Ilgalvanizzato dal gol continua ad amministrare il gioco e solo nella parte finale del primo tempo la squadra di Gattuso accenna a reagire: al 43’ corner di Mario Rui per lo stacco di testa di Manolas che però prende la traversa. Nella ripresa scende in campo un altro. Al 4’ viene annullato un gol a Lorenzo ...

UEFAcom_it : Insigne e Petagna ribaltano il Benevento: altra vittoria per il Napoli in Serie A ???? #UEL | @sscnapoli - SkySport : BENEVENTO-NAPOLI 1-2 Risultato finale ? ? #RobertoInsigne (30’) ? #LorenzoInsigne (60’) ? #Petagna (67’) ? SERIE A… - Gazzetta_it : #Napoli, con #Gattuso fino al 2023: contratto prolungato altri due anni - infoitsport : Serie A, Juventus-Hellas Verona 1-1: la classifica non si muove, Napoli secondo ad un punto dal Milan [FOTO] - zazoomblog : Spadafora: “Juventus-Napoli? Situazione anomala. Protocollo non rispettato in Serie A CR7 lo ha violato” -… -