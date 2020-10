Serie A a rischio | Di Maio | “Valuteremo insieme al CTS”

Leggi su intermagazine

(Di domenica 25 ottobre 2020) Luigi Diannuncia un possibile stop per laA Torna l’ombra di uno stop per il campionato dellaA. A gettare ombre sul proseguimento del campionato in corso è il Ministro degli Esteri, Luigi Di, durante l’intervista rilasciata ad Avvenire. Ecco le sue parole. “Il calcio va avanti? Il calcio è una grande industria, ma in questa fase sono altre le priorità. Chiudere il campionato? Ascolteremo con attenzione le valutazioni del Comitato tecnico scientifico” L'articoloA a, Di: “Valuteremoal CTS” proviene da intermagazine.