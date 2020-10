Scuola, cosa cambia con il nuovo Dpcm: elementari e medie in presenza, didattiva a distanza per almeno il 75% alle superiori (Di domenica 25 ottobre 2020) 'La didattica in presenza sarà confermata solo per scuole elementari e medie, per le superiori la didattica a distanza sarà fissata al 75% ', è quanto dichiarato dal premier Giuseppe Conte nel corso ... Leggi su leggo (Di domenica 25 ottobre 2020) 'La didattica insarà confermata solo per scuole, per lela didattica asarà fissata al 75% ', è quanto dichiarato dal premier Giuseppe Conte nel corso ...

matteosalvinimi : Sulle mascherine (prodotte da FCA) che puzzano di solvente e sostanze chimiche distribuite a scuola segnalazioni da… - Noiconsalvini : SALVINI MASSACRA ARCURI: LE MASCHERINE DI FCA PUZZANO, COSA DATE AI NOSTRI FIGLI? - AzzolinaLucia : Il nuovo #Dpcm e la scuola. Cosa c’è da sapere: - PinkBlackSkull : Sto svuotando tutto il computer dalle cose di scuola che bella cosa - strwberrymimi : @TlNYVTETE amo non sono in quinta ma secondo me ormai dipende tutto da cosa decidono i presidi di ogni scuola... -