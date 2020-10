Scopri l’energia astrologica dei giorni della settimana. Quale corrisponde al tuo segno zodiacale? (Di domenica 25 ottobre 2020) Come molte cose nella nostra vita, anche i giorni della settimana possiedono una speciale energia spirituale dal punto di vista astrologico. Innanzitutto questi giorni prendono il nome dalle prime sette stelle scoperte: il sole, la luna, Mercurio, Marte, Venere, Giove e Saturno. Pertanto l’energia del loro pianeta dominante rende le varie giornate più o meno favorevoli a determinate attività. Domenica Il primo giorno della settimana è legato al Sole e lo assegnamo all’energia del segno del Leone. Questo rappresenta l’energia della famiglia e del padre ed è legata a molti aspetti della vita familaire. È una giornata da attribuire alla coscienza e alla riflessione, quindi rappresenta un ... Leggi su virali.video (Di domenica 25 ottobre 2020) Come molte cose nella nostra vita, anche ipossiedono una speciale energia spirituale dal punto di vista astrologico. Innanzitutto questiprendono il nome dalle prime sette stelle scoperte: il sole, la luna, Mercurio, Marte, Venere, Giove e Saturno. Pertanto l’energia del loro pianeta dominante rende le varie giornate più o meno favorevoli a determinate attività. Domenica Il primo giornoè legato al Sole e lo assegnamo all’energia deldel Leone. Questo rappresenta l’energiafamiglia e del padre ed è legata a molti aspettivita familaire. È una giornata da attribuire alla coscienza e alla riflessione, quindi rappresenta un ...

