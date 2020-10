Sconcerti: “Tra le migliori solo il Napoli si è davvero rinforzato” (Di domenica 25 ottobre 2020) “Tra le migliori solo il Napoli si è davvero rinforzato”. Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera dopo la vittoria per 2-0 del’Inter sul campo del Genoa. Tesse l’elogio dell’Inter e di Antonio Conte e si complimenta col mercato del Napoli. L’Inter forse non giocherà mai veramente bene, ma continua a sembrarmi la squadra più adatta a vincere il campionato. Perché ha tante partite in cui andrà oltre per selezione naturale. Questa di Genova è un esempio evidente. L’Inter ha possibilità fisiche, tecniche e individuali imperfette ma molto vaste. Qualcosa accade sempre quando hai la possibilità di far entrare Barella e Hakimi dopo un’ora, Darmian è il tuo quinto giocatore ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 ottobre 2020) “Tra leilsi èrinforzato”. Lo scrive Mariosul Corriere della Sera dopo la vittoria per 2-0 del’Inter sul campo del Genoa. Tesse l’elogio dell’Inter e di Antonio Conte e si complimenta col mercato del. L’Inter forse non giocherà mai veramente bene, ma continua a sembrarmi la squadra più adatta a vincere il campionato. Perché ha tante partite in cui andrà oltre per selezione naturale. Questa di Genova è un esempio evidente. L’Inter ha possibilità fisiche, tecniche e individuali imperfette ma molto vaste. Qualcosa accade sempre quando hai la possibilità di far entrare Barella e Hakimi dopo un’ora, Darmian è il tuo quinto giocatore ...

