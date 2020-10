Saronno: oggi pomeriggio ultimo spettacolo al teatro Giuditta Pasta con la Laurito: biglietti anche gratis (Di domenica 25 ottobre 2020) Saronno: oggi pomeriggio ultimo spettacolo al teatro Giuditta Pasta con Marisa Laurito: ci saranno anche biglietti gratis. ll teatro Giuditta Pasta, dopo il Decreto firmato oggi, è costretto nuovamente a sospendere la sua attività. Questo pomeriggio alle 15.30 Marisa Laurito porterà in scena per l’ultima volta la Lisistrata di Aristofane. Il nuovo DPCM varato poche … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 25 ottobre 2020)alcon Marisa: ci saranno. ll, dopo il Decreto firmato, è costretto nuovamente a sospendere la sua attività. Questoalle 15.30 Marisaporterà in scena per l’ultima volta la Lisistrata di Aristofane. Il nuovo DPCM varato poche … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

SARONNO – “Il Teatro Giuditta Pasta è costretto nuovamente a sospendere la sua attività. Questo pomeriggio alle 15.30 Marisa Laurito porterà in scena per l’ultima volta la ...

Covid a Milano, record di chiamate di emergenza: in un giorno 1.200 richieste

Le sirene che tornano a squarciare il silenzio della città, la coda delle ambulanze fuori dai Pronto soccorso, i medici in affanno a star dietro a tutte le emergenze, stremati da turni massacranti, gl ...

