Sampdoria, Audero: «Tre punti meritati contro l’Atalanta. Il derby…» (Di domenica 25 ottobre 2020) Emil Audero, portiere della Sampdoria, commenta la vittoria contro l’Atalanta e mette nel mirino il derby contro il Genoa Emil Audero, portiere della Sampdoria, commenta ai microfoni del media ufficiale doriano la vittoria contro l’Atalanta. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 VITTORIA – «È stata una bella partita, siamo molto contenti perché abbiamo veramente dato tutto. Abbiamo fatto una gara solida. I tre punti sono meritati. Abbiamo lottato su ogni pallone, siamo stati bravi a non mollare. Soprattutto nel secondo tempo dove loro hanno spinto e hanno cercato di riprendere la gara». DERBY – «In Coppa Italia dobbiamo dare continuità al nostro ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Emil, portiere della, commenta la vittorial’Atalanta e mette nel mirino il derbyil Genoa Emil, portiere della, commenta ai microfoni del media ufficiale doriano la vittorial’Atalanta. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 VITTORIA – «È stata una bella partita, siamo molto contenti perché abbiamo veramente dato tutto. Abbiamo fatto una gara solida. I tresono. Abbiamo lottato su ogni pallone, siamo stati bravi a non mollare. Soprattutto nel secondo tempo dove loro hanno spinto e hanno cercato di riprendere la gara». DERBY – «In Coppa Italia dobbiamo dare continuità al nostro ...

sergio_simbus : RT @sampdoria: ?? #AtalantaSamp, #Audero: «Miglioriamo di partita in partita» ?? - a7_ferrando : RT @sampdoria: ?? #AtalantaSamp, #Audero: «Miglioriamo di partita in partita» ?? - sampdoria : ?? #AtalantaSamp, #Audero: «Miglioriamo di partita in partita» ?? - sampdoria : ?? | DISTANZE DIMEZZATE 81' - Dal dischetto #Zapata spiazza #Audero e riporta in partita i suoi. #AtalantaSamp 1?-2? #SerieATIM - sampdoria : ?? | OCCASIONE 69' - #Gosens si coordina e lascia partire un diagonale su cui #Audero sta a guardare. Palla larga.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Audero Atalanta Sampdoria, Audero: «Abbiamo lottato, i tre punti sono meritati» Sampdoria News 24 Sampdoria, Audero: «Tre punti meritati contro l’Atalanta. Il derby…»

VITTORIA – «È stata una bella partita, siamo molto contenti perché abbiamo veramente dato tutto. Abbiamo fatto una gara solida. I tre punti sono meritati. Abbiamo lottato su ogni pallone, siamo stati ...

Sampdoria, Audero: "Squadra solida e compatta, in Coppa Italia per la continuità"

Intervistato dal sito ufficiale della Sampdoria, Emil Audero, portiere dei blucerchiati, commenta così la vittoria ottenuta sul campo dell'Atalanta: "Siamo molto contenti perché abbiamo dato tutto , ...

VITTORIA – «È stata una bella partita, siamo molto contenti perché abbiamo veramente dato tutto. Abbiamo fatto una gara solida. I tre punti sono meritati. Abbiamo lottato su ogni pallone, siamo stati ...Intervistato dal sito ufficiale della Sampdoria, Emil Audero, portiere dei blucerchiati, commenta così la vittoria ottenuta sul campo dell'Atalanta: "Siamo molto contenti perché abbiamo dato tutto , ...