«Salvinology» | anche Enrico Mentana per raccontare un uomo diventato culto

(Di domenica 25 ottobre 2020) Non una biografia, ma un racconto corale. Salvinology, in onda su Nove alle 21.25 di domenica 25 ottobre e disponibile in anteprima su DPlay Plus, non è un documentario come i tanti che si vedono, dove i fatti della vita di un tale personaggio siano ricostruiti con minuzia agiografica. Salvinology – Tutti i volti di Matteo è un lavoro complesso, dove la pluralità dei pareri e dei gusti (politici, e insieme umani) concorre a formare un quadro efficace dell’uomo diventato culto. Perché «Salvini» non è (solo) il colore di una bandiera, ma un punto di non ritorno nella comunicazione politica italiana. Matteo Salvini, la cui narrazione, pur affrontata con spirito critico, non pretende di arrivare alla formulazione un giudizio univoco, è il primo politico che, dopo Silvio Berlusconi e – a tratti – Matteo Renzi, abbia saputo raccogliere un grande successo elettorale e destare un ancor più grande attenzione mediatica. Di Matteo Salvini non si discute, dunque, la bontà politica, ma l’intreccio inconfutabile con la storia del Paese. E quel che emerge dal racconto è una vicenda lunga quarant’anni, nella quale il caso e l’azione concomitante di amici e nemici hanno giocato un ruolo determinante.