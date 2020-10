"Salvini leader? Nessuno è designato". Berlusconi terremota il centrodestra: "Vedremo alle urne", la sfida dele sfide (Di domenica 25 ottobre 2020) Per Silvio Berlusconi Forza Italia è "pronta a un tavolo col governo". E Matteo Salvini non è il leader già designato del centrodestra. L'intervista dell'ex premier a Repubblica potrebbe dettare l'agenda dei prossimi giorni, Dpcm e coronavirus permettendo. Si parte proprio dall'epidemia: "Da opposizione responsabile ci asteniamo da critiche facili e strumentali. Anche di fronte all'ultimo provvedimento. Tuttavia, non si può non sottolineare che vi sia stata una oggettiva sottovalutazione di quanto sarebbe potuto accadere", spiega Berlusconi, secondo cui "la pandemia non può essere materia di divisione politica". No al lockdown, "perché ha un costo sociale elevatissimo. Del resto già ora molte persone sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Per SilvioForza Italia; "pronta a un tavolo col governo". E Matteonon; ilgiàdel. L'intervista dell'ex premier a Repubblica potrebbe dettare l'agenda dei prossimi giorni, Dpcm e coronavirus permettendo. Si parte proprio dall'epidemia: "Da opposizione responsabile ci asteniamo da critiche facili e strumentali. Anche di fronte all'ultimo provvedimento. Tuttavia, non si può non sottolineare che vi sia stata una oggettiva sottovalutazione di quanto sarebbe potuto accadere", spiega, secondo cui "la pandemia non può essere materia di divisione politica". No al lockdown, "perché ha un costo sociale elevatissimo. Del resto già ora molte persone sono ...

