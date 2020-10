Rugby femminile: Italia contro Irlanda al recupero del Sei Nazioni (Di domenica 25 ottobre 2020) La nazionale azzurra del Rugby femminile sfida l’Irlanda. Credits: Twitter ufficiale ItalRugby.Dopo la sospensione per coronavirus, ieri l’Italia del Rugby femminile ha giocato contro l’Irlanda per il recupero della quarta giornata del Sei Nazioni. La nazionale azzurra del Rugby femminile Sabato 24 ottobre alle 18.30 locali presso lo stadio Energia Park di Donnybrook a Dublino, l’Italia ha affrontato l’Irlanda nella partita di recupero della quarta giornata del Sei Nazioni, sospeso a febbraio a causa dell’emergenza sanitaria. A guidare la squadra è stata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) La nazionale azzurra delsfida l’. Credits: Twitter ufficiale Ital.Dopo la sospensione per coronavirus, ieri l’delha giocatol’per ildella quarta giornata del Sei. La nazionale azzurra delSabato 24 ottobre alle 18.30 locali presso lo stadio Energia Park di Donnybrook a Dublino, l’ha affrontato l’nella partita didella quarta giornata del Sei, sospeso a febbraio a causa dell’emergenza sanitaria. A guidare la squadra è stata ...

