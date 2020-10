Roul Bova e Rocio hanno superato la crisi (Di domenica 25 ottobre 2020) Quando si arriva al settimo anno d’amore, le coppie tremano. Secondo una celebre teoria, il settimo è l’anno della crisi nera, dei litigi furiosi e delle separazioni più dolorose. Certo, questo non accade a tutti. E, fortunatamente, non è successo a Raoul Bova e a Rocio. Anzi. Il loro settimo anno in coppia, che si è appena concluso, è forse uno dei più intensi della loro storia d’amore. Prima di tutto perché Luna e Alma – le bambine della coppia – cominciano a essere meno impegnative: sono cresciute, hanno rispettivamente cinque e due anni e lasciano un po’ più di tempo ai genitori. E poi perché quest’anno ha portato una grande novità professionale a Raoul e Rocio. Dopo essere stati insieme ... Leggi su aciclico (Di domenica 25 ottobre 2020) Quando si arriva al settimo anno d’amore, le coppie tremano. Secondo una celebre teoria, il settimo è l’anno dellanera, dei litigi furiosi e delle separazioni più dolorose. Certo, questo non accade a tutti. E, fortunatamente, non è successo a Raoule a. Anzi. Il loro settimo anno in coppia, che si è appena concluso, è forse uno dei più intensi della loro storia d’amore. Prima di tutto perché Luna e Alma – le bambine della coppia – cominciano a essere meno impegnative: sono cresciute,rispettivamente cinque e due anni e lasciano un po’ più di tempo ai genitori. E poi perché quest’anno ha portato una grande novità professionale a Raoul e. Dopo essere stati insieme ...

nicksanchezkr : Riassunto cortometraggio di Muccino sulla Calabria: Mare o montagna? Paese sconosciuto in collina, bergamotto, clem… - miesweb : Roul Bova non è Colin Farrell ma in #terramia #muccino lo ha reso peggiore di Alberto Tomba in Alex l’ariete - AnnamariaSpera8 : @__Ella_____ Per me che sono cinefila, il cortometraggio di Muccino sulla Calabria e' molto riduttivo, stupido e ma… - matitesbagliate : RT @_Fab1ana_: La cosa più bella del corto sulla #Calabria è un Roul Bova in forma strepitosa Il mare invece è molto più bello dal vivo che… - _Fab1ana_ : La cosa più bella del corto sulla #Calabria è un Roul Bova in forma strepitosa Il mare invece è molto più bello dal… -