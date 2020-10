Roma, violenta manifestazione in centro fra estremisti e polizia, 2 agenti feriti (Di domenica 25 ottobre 2020) 300 persone la scorsa notte hanno dato vita ad una vergognosa guerriglia nel centro di Roma, distruggendo macchine, motorini e cassonetti al loro passaggio. Un corteo anti-coprifuoco, anti-lockdown, anti-mascherine, formato da ultras e da estremisti di destra, si è scontrato con la polizia. Due agenti del reparto mobile sono rimasti feriti. Uno si trova al momento in ospedale, dopo il lancio di petardi, bombe carta, fumogeni e perfino monopattini nel centro storico. Come già successo a Napoli venerdì, la rivolta contro le nuove misure preventivate dal governo per arginare la rapida escalation dei contagi si è trasformata da pacifico e giustificato dissenso a insensata violenza criminale. Scontri a Roma, 10 arresti In ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 25 ottobre 2020) 300 persone la scorsa notte hanno dato vita ad una vergognosa guerriglia neldi, distruggendo macchine, motorini e cassonetti al loro passaggio. Un corteo anti-coprifuoco, anti-lockdown, anti-mascherine, formato da ultras e dadi destra, si è scontrato con la. Duedel reparto mobile sono rimasti. Uno si trova al momento in ospedale, dopo il lancio di petardi, bombe carta, fumogeni e perfino monopattini nelstorico. Come già successo a Napoli venerdì, la rivolta contro le nuove misure preventivate dal governo per arginare la rapida escalation dei contagi si è trasformata da pacifico e giustificato dissenso a insensata violenza criminale. Scontri a, 10 arresti In ...

Scontri a Roma, 10 arresti In piazza del Popolo ... Fortunatamente, gli agenti sono riusciti a sedare la violenta rivolta nel corso della notte, ripristinando la normalità in città. Stando a quanto ...

Arresti e denunce per i disordini della scorsa notte al centro di Roma. Secondo quanto si è appreso, sono circa dieci le persone tra arrestati e denunciati dalla polizia. Gli agenti avrebbero ...

