Roma | turista 14enne incide iniziali sul Colosseo | denunciata

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 25 ottobre 2020) È stataunatedesca, per avere inciso le suesul. Si tratta dell’ennesimo episodio di brutale inciviltà nei confonti del. L’ultimo solo un mese fa, quando un cittadino irlandese di 32 anni in visita nella città, nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 settembre, era stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Comando di Piazza Venezia per danneggiamento aggravato su cose di interesse storico e artistico. L’uomo era stato sorpreso mentreva con un oggetto appuntito le suesu uno dei pilastri. Fermato dai militari, nel tentativo di giustificarsi avrebbe detto loro: “Di scritte ce ne sono tante, non credevo fosse ...