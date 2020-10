Roma, Smalling out con il Milan: possibile recupero in Europa League (Di domenica 25 ottobre 2020) Chris Smalling potrebbe tornare in campo giovedì sera in Europa League contro il il CSKA Sofia. La situazione La Roma lavora per mettere a disposizione del tecnico Paulo Fonseca il difensore inglese Chris Smalling per il prossimo appuntamento di Europa League. La notizie è riportata da Il Tempo sottolineando come Smalling non farà parte della squadra che affronterà il Milan domani sera a San Siro mentre ci sono molte più possibilità di vederlo in campo giovedì sera contro il CSKA Sofia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Chrispotrebbe tornare in campo giovedì sera incontro il il CSKA Sofia. La situazione Lalavora per mettere a disposizione del tecnico Paulo Fonseca il difensore inglese Chrisper il prossimo appuntamento di. La notizie è riportata da Il Tempo sottolineando comenon farà parte della squadra che affronterà ildomani sera a San Siro mentre ci sono molte più possibilità di vederlo in campo giovedì sera contro il CSKA Sofia. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Roma, che fatica senza Smalling. Quando manca l'inglese la porta non resta (quasi) mai inviolata - siamo_la_Roma : ?? #Smalling prova il rientro in #EuropaLeague ? L'inglese mette nel mirino il #CSKASofia ?? Le condizioni #ASRoma - Dalla_SerieA : News della giornata. Mancini punta il Milan, forfait per Smalling. Domani la conferenza di Fonseca -… - infoitsport : Roma, le ultime di formazione senza Smalling: occhio a Karsdorp e Mancini - Pappagallo0 : RT @forzaroma: #Mancini c’è, #Smalling no: #Fonseca prepara la sfida col Milan. Show Primavera: 4-0 nel derby #ASRoma -