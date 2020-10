Roma: gli scontri alla manifestazione di Forza Nuova contro il coprifuoco (Di domenica 25 ottobre 2020) Due agenti del Reparto Mobile sono rimasti feriti durante gli scontri con i manifestanti anti-coprifuoco nel corso del corteo di protesta che ieri sera si è snodato da piazza del Popolo a piazzale ... Leggi su today (Di domenica 25 ottobre 2020) Due agenti del Reparto Mobile sono rimasti feriti durante glicon i manifestanti anti-nel corso del corteo di protesta che ieri sera si è snodato da piazza del Popolo a piazzale ...

fanpage : Roma: Forza Nuova sfila in poche decine per sfidare il coprifuoco tra gli insulti dai balconi - fanpage : Proteste contro il #lockdown anche a Roma, gli imprenditori scendono in piazza - Piu_Europa : Oggi a Roma gli autobus non passano perché l’Atac è contro la guerra e la corsa agli armamenti ????? - KatyRemy : RT @Marco_dreams: Cassonetti in fiamme, auto danneggiate: 10 i fermati con due poliziotti rimasti feriti. È il risultato degli scontri part… - Irene_p2001 : RT @Marco_dreams: Cassonetti in fiamme, auto danneggiate: 10 i fermati con due poliziotti rimasti feriti. È il risultato degli scontri part… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma gli Weekend a Roma: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 ottobre RomaToday Finti affari con gli States, 80 aziende truffate

La Polizia postale è riuscita a fermare la banda: in sei mesi erano riusciti a ricavare 300mila euro. Tutto è partito da un’azienda anconetana ...

La Lazio fatica ma trova un’altra vittoria Luis Alberto e Immobile piegano il Bologna

Roma - Dopo l’impresa contro il Borussia la Lazio trova una importante vittoria che la rilancia anche in campionato: merito di Luis Alberto che sblocca una partita non facile nella ripresa e di Immobi ...

La Polizia postale è riuscita a fermare la banda: in sei mesi erano riusciti a ricavare 300mila euro. Tutto è partito da un’azienda anconetana ...Roma - Dopo l’impresa contro il Borussia la Lazio trova una importante vittoria che la rilancia anche in campionato: merito di Luis Alberto che sblocca una partita non facile nella ripresa e di Immobi ...