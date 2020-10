Roma: Forza Nuova protesta contro il coprifuoco, scontri con la polizia (Di domenica 25 ottobre 2020) scontri tra esponenti di Forza Nuova e la polizia in Piazza del Popolo a Roma nella tarda serata di ieri. Il partito di estrema destra ha messo in scena una protesta contro il coprifuoco imposto dalla Regione Lazio. Blogo.it. Leggi su blogo (Di domenica 25 ottobre 2020)tra esponenti die lain Piazza del Popolo anella tarda serata di ieri. Il partito di estrema destra ha messo in scena unailimposto dalla Regione Lazio. Blogo.it.

