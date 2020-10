Roma-CSKA Sofia: probabili formazioni e tv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giovedì 29 ottobre 2020 alle 21.00 all’Olimpico si disputerà Roma-CSKA Sofia, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Nella scorsa giornata i giallorossi sono tornati vittoriosi dalla trasferta svizzera, battendo per 2 a 1 lo Young Boys grazie alle reti in rimonta di Bruno Peres e Kumbulla. Nell’altra partita del girone A il Cluj ha battuto per 2 a 0 il CSKA Sofia e dunque classifica attuale è: Cluj 3, Roma 3, Young Boys 0, CSKA Sofia 0. Il programma di mercoledì 28 ottobre, giorno della vigilia del match, è il seguente: alle 12.00 ci sarà la rifinitura della Roma a Trigoria, alle 13.30 avrà luogo la conferenza stampa di Fonseca e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giovedì 29 ottobre 2020 alle 21.00 all’Olimpico si disputerà, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Nella scorsa giornata i giallorossi sono tornati vittoriosi dalla trasferta svizzera, battendo per 2 a 1 lo Young Boys grazie alle reti in rimonta di Bruno Peres e Kumbulla. Nell’altra partita del girone A il Cluj ha battuto per 2 a 0 ile dunque classifica attuale è: Cluj 3,3, Young Boys 0,0. Il programma di mercoledì 28 ottobre, giorno della vigilia del match, è il seguente: alle 12.00 ci sarà la rifinitura dellaa Trigoria, alle 13.30 avrà luogo la conferenza stampa di Fonseca e ...

Smalling, forfait contro il Milan: il difensore punta l’Europa League

– Chris Smalling non è ancora riuscito a fare il suo esordio stagionale con la Roma dopo essere tornato nella Capitale. Qualora non dovesse rientrare con i tempi, al più tardi l’ex Manchester United p ...

