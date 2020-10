Roma, 25 minuti di disordini contro la «dittatura sanitaria» (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono venticinque minuti agitati quelli vissuti allo scoccare della seconda notte di coprifuoco in un piccolo pezzo di Roma. Tra piazza del Popolo e Ponte Matteotti vengono esplosi petardi, incendiati cassonetti, lanciate bottiglie e soprattutto gettati per terra monopattini elettrici e motorini (sia elettrici che a benzina). L’appuntamento inizia alle 23 sotto l’obelisco Flaminio, convocato da un volantino virtuale che si intitola «FATE GIRARE» ed è firmato «condividete». In mezzo la frase: «Finalmente stiamo cacciando le palle». Pochi minuti prima … Continua L'articolo Roma, 25 minuti di disordini contro la «dittatura sanitaria» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono venticinqueagitati quelli vissuti allo scoccare della seconda notte di coprifuoco in un piccolo pezzo di. Tra piazza del Popolo e Ponte Matteotti vengono esplosi petardi, incendiati cassonetti, lanciate bottiglie e soprattutto gettati per terra monopattini elettrici e motorini (sia elettrici che a benzina). L’appuntamento inizia alle 23 sotto l’obelisco Flaminio, convocato da un volantino virtuale che si intitola «FATE GIRARE» ed è firmato «condividete». In mezzo la frase: «Finalmente stiamo cacciando le palle». Pochiprima … Continua L'articolo, 25dila «» proviene da il manifesto.

kevin_bertoni : Dopo 10 minuti: #Pesaro 18 #Roma 14 ???? Bello il duello Cain-Hunt ?? Bene in attacco Robinson, ma da rivedere in d… - muoversintoscan : ???? a causa della presenza di persone estranea sulla linea nei pressi di Camucia Cortona, il treno regionale 2314 (R… - didi_defeo : RT @mariamedici10: Pochi minuti fa a #Roma . Assurdo tutto questo !!! - Maurizio62 : @ArabaFenice1078 Anche e ci manca il solito rigore. Speriamo nel secondo, continuando come gli ultimi minuti, dobbi… - lolinuss : @tuttonapoli A me pare che i primi 30 minuti nn abbiamo giocato. Questi ne hanno prese 5 dalla inter e dalla roma.… -