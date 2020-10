Rocco Casalino in isolamento fiduciario, ultimo contatto con il premier lunedì (Di domenica 25 ottobre 2020) Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è in isolamento fiduciario a seguito della riscontrata positività del suo compagno e convivente Josè Carlos, lunedì scorso. Al momento i primi due tamponi effettuati lunedì e martedì sono risultati negativi, ma dovrà sottoporsi ad altri test. Il suo ultimo contatto con il premier Conte è avvenuto nella giornata di lunedì, mantenendo la distanza di sicurezza. Il compagno di Rocco Casalino è asintomatico. Il portavoce del premier sta trascorrendo la quarantena fiduciaria in casa con lui. L'articolo Rocco Casalino in isolamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020), portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è ina seguito della riscontrata positività del suo compagno e convivente Josè Carlos, lunedì scorso. Al momento i primi due tamponi effettuati lunedì e martedì sono risultati negativi, ma dovrà sottoporsi ad altri test. Il suocon ilConte è avvenuto nella giornata di lunedì, mantenendo la distanza di sicurezza. Il compagno diè asintomatico. Il portavoce delsta trascorrendo la quarantena fiduciaria in casa con lui. L'articoloin...

stanzaselvaggia : Rocco Casalino è in isolamento fiduciario, con leggeri sintomi. Il compagno Josè è positivo al Coronavirus. - tpi : ??+++ Esclusivo TPI: Rocco #Casalino è in isolamento fiduciario con lievi sintomi dopo che il compagno è risultato p… - Open_gol : ?? Coronavirus, Rocco Casalino in isolamento fiduciario: il compagno è positivo - GeMa7799 : Rocco Casalino assente alla conferenza di Conte. Selvaggia Lucarelli: 'In isolamento, il suo compagno è positivo''è… - tino_sturmer : @Giorgiolaporta “Rocco Casalino ha fatto il tampone” così me la servi su un piatto d’argento ?????????? -

