Rocco Casalino in isolamento fiduciario: il compagno Josè ha il Covid (Di domenica 25 ottobre 2020) A lanciare la notizia Selvaggia Lucarelli tramite TPI: per questo motivo il portavoce del premier Giuseppe Conte non era presente alla conferenza stampa di domenica 25 ottobre 2020. L'articolo Rocco Casalino in isolamento fiduciario: il compagno Josè ha il Covid proviene da Gossip e Tv.

stanzaselvaggia : Rocco Casalino è in isolamento fiduciario, con leggeri sintomi. Il compagno Josè è positivo al Coronavirus. - tpi : ??+++ Esclusivo TPI: Rocco #Casalino è in isolamento fiduciario con lievi sintomi dopo che il compagno è risultato p… - SkyTG24 : Covid, Rocco Casalino in isolamento fiduciario dopo la positività del compagno - Affaritaliani : Rocco Casalino è positivo al Covid-19 Contagiato il portavoce di Mattarella - InTheMeadow_ : RT @rtl1025: ?? 'Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al #COVID19'. Lo dichiara Rocco #Casalin… -